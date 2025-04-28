"Все, что говорят СМИ о Монтесе каждый день, - это неправда. Сесар счастлив в "Локомотиве", ни о каком трансфере в "Крус Асуль" летом не может идти и речи", - сказали "Матч ТВ" в агентстве Balance International Group.
28-летний Монтес перешел в "Локомотив" осенью прошлого года и успел провести за команду 17 матчей. В составе "железнодорожников" футболист забил два гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.
Агенты Монтеса опровергли слухи о возможном уходе мексиканца из "Локомотива"
Представители защитника "Локомотива" Сесара Монтеса опровергли слухи о желании футболиста покинуть российский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"