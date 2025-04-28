"Основная причина - непонятная ротация Угальде. Не похоже, что у Угальде есть какой?то конфликт с главным тренером. Возможно, какая-то микротравма. Так или иначе, это очень серьезно повлияло на игру "Спартака". Та стилистика, которую выбрал Станкович, очень зависима от Угальде", - сказал Григорян "Матч ТВ".
С 16 забитыми голами Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне. При этом в весенней части чемпионата костариканец отличился лишь однажды - в игре с "Оренбургом" (2:0). Его безголевая серия в чемпионате длится семь матчей подряд.
"Спартак" весной проиграл трижды в восьми турах Премьер-лиги и еще один раз сыграл вничью. Красно-белые уже опустились на четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков.
Григорян: непонятная ротация Угальде - основная причина неудач "Спартака"
Российский тренер Александр Григорян связал нынешние плохие результаты "Спартака" с частой ротацией нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"