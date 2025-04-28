Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
19:30
БолоньяНе начат
Лацио
21:45
ПармаНе начат
Верона
21:45
КальяриНе начат

Григорян: непонятная ротация Угальде - основная причина неудач "Спартака"

Российский тренер Александр Григорян связал нынешние плохие результаты "Спартака" с частой ротацией нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Основная причина - непонятная ротация Угальде. Не похоже, что у Угальде есть какой?то конфликт с главным тренером. Возможно, какая-то микротравма. Так или иначе, это очень серьезно повлияло на игру "Спартака". Та стилистика, которую выбрал Станкович, очень зависима от Угальде", - сказал Григорян "Матч ТВ".

С 16 забитыми голами Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ в нынешнем сезоне. При этом в весенней части чемпионата костариканец отличился лишь однажды - в игре с "Оренбургом" (2:0). Его безголевая серия в чемпионате длится семь матчей подряд.

"Спартак" весной проиграл трижды в восьми турах Премьер-лиги и еще один раз сыграл вничью. Красно-белые уже опустились на четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на восемь очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится