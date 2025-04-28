"Удивляться не надо, если "Зенит" захочет назначить Анчелотти. Он поедет в Россию, если ему предложат зарплату, которую он в глаза не видел. Миллионов 20 - это была бы очень большая сумма для Европы. "Зенит" — это "Зенит", их возможности велики", - сказал Овчинников Legalbet.
Анчелотти является главным тренером мадридского "Реала" с июня 2021 года. Сообщалось, что из-за неудовлетворительных результатов команды итальянский специалист может вскоре покинуть клуб. "Сливочные" недавно вылетели из Лиги чемпионов, а также проиграли в Кубке Испании.
"Зенит" идет вторым в чемпионате РПЛ после 26 туров, уступая лидирующему "Краснодару" четыре очка.
Овчинников: не надо удивляться, если Анчелотти возглавит "Зенит"
Российский тренер Валерий Овчинников заявил, что не удивится возможному появлению Карло Анчелотти на посту главного тренера "Зенита".
Фото: Global Look Press