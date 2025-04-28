- Сильно ли изменилась игра Глебова после перехода в "Динамо"? Да, потому что ему предъявляют другие требования. Это нормально. Если брать конкретно матч "Динамо" - "Зенит", мне игра Глебова понравилась. Пошла ли ему на пользу смена клуба? Думаю, если посмотреть на его банковский счет, то сто процентов пошла на пользу. Выйдет лли он на новый уровень в футбольном плане? Не думаю, что на это влияет клуб. Дело в самом Глебове, - передаёт слова Карпина Sport24.
25-летний опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов в феврале 2025 года перешёл в московское "Динамо", сумма трансферной компенсации по данным портала Transfermarkt составила 8 миллионов евро. За бело-голубых футболист провёл 7 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
За "Ростов" в текущем сезоне Глебов забил 1 гол и оформил 1 результативный пас в 23 матчах во всех турнирах, всего с января 2019 года он провёл за жёлто-синих 191 матч, забил 12 мячей и выполнил 17 ассистов.
Карпин: если посмотреть на банковский счёт Глебова, переход из "Ростова" в "Динамо" сто процентов пошёл ему на пользу
Главный тренер сборной России и экс-наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о переходе в московское "Динамо" капитана жёлто-синих опорного хавбека Данила Глебова.
Фото: ФК "Динамо"