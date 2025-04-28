- Мог бы Лончар заиграть в топ-5 лигах Европы? Думаю, что мог бы. В быту он очень хороший парень. Конечно же, у него высокий уровень мастерства и не случайно он столько забил и столько отдал за этот сезон. Я считаю, что он мог бы заиграть в топ-5 лигах. Без сомнения, - передаёт слова Джурасовича Metaratings.ru.
29-летний черногорский опорный полузащитник Стефан Лончар перешёл в тольяттинский "Акрон" из венгерского "Дебрецена" в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 125 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Лончара 6 забитых мячей и 6 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах в составе красно-чёрных.
Хавбек "Акрона" Джурасович: не случайно Лончар столько забил и отдал за этот сезон
Полузащитник "Акрона" Алекса Джурасович высказал мнение об игре своего одноклубника опорного хавбека Стефана Лончара.
Фото: ФК "Акрон"