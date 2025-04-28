- "Краснодар" бьётся: у команды нет двух составов, как у "Зенита", костяк футболистов состоит из 15-16 игроков. Для себя игроки "быков" решили - сейчас или никогда. На мой взгляд, "Краснодар", руководители и владелец клуба заслужили выиграть чемпионство. Но с этим не согласен "Зенит", - передаёт слова Белоуса "Чемпионат".
"Краснодар" по итогам 26 сыгранных туров Российской премьер-лиги возглавляет турнирную таблицу национального чемпионата, набрав 58 очков в 26 матчах. На 4 очка от чёрно-зелёных отстаёт бессменный чемпион шести последних сезонов петербургский "Зенит".
"Быки" за свою 17-летнюю историю ещё не выигрывали ни одного официального титула, их лучшим результатом в РПЛ являются серебряные медали в сезоне-2023/2024.
Белоус - о чемпионских шансах "Краснодара": для себя игроки решили - сейчас или никогда. Но с этим не согласен "Зенит"
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"