— Зимой вы приглашали "Аль-Наср" на Братский Кубок, стоит ли ждать их приезда в Москву?
— Ждать стоит, но не этим летом.
"Аль-Наср" - это футбольный клуб из Саудовской Аравии, в составе которого сейчас выступают такие звездные игроки, как Криштиану Роналду, Садио Мане, Марцело Брозович, Эмерик Ляпорт. В 2023 году клуб стал победителем Арабской лиги чемпионов, а в нынешнем сезоне чемпионата страны за 5 туров до конца сезона с 60-ю очками занимает третье место (отставание от первого места - 2 очка).
Источник: Legalbet
В "Динамо" ответили на вопрос о приезде в Москву "Аль-Насра" с Роналду
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал возможность приезда в Москву саудовского клуба "Аль-Наср".