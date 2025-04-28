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0 - 0 0 0
БолоньяЗавершен
Лацио
2 - 2 2 2
ПармаЗавершен
Верона
0 - 2 0 2
КальяриЗавершен

В "Динамо" ответили на вопрос о приезде в Москву "Аль-Насра" с Роналду

Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал возможность приезда в Москву саудовского клуба "Аль-Наср".
— Зимой вы приглашали "Аль-Наср" на Братский Кубок, стоит ли ждать их приезда в Москву?

— Ждать стоит, но не этим летом.

"Аль-Наср" - это футбольный клуб из Саудовской Аравии, в составе которого сейчас выступают такие звездные игроки, как Криштиану Роналду, Садио Мане, Марцело Брозович, Эмерик Ляпорт. В 2023 году клуб стал победителем Арабской лиги чемпионов, а в нынешнем сезоне чемпионата страны за 5 туров до конца сезона с 60-ю очками занимает третье место (отставание от первого места - 2 очка).

Источник: Legalbet

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