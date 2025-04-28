Колосков оценил шансы ЦСКА на бронзовые медали РПЛ

«Я, с февраля говорил, что ЦСКА будет в тройке. Видел, что команда с мощным потенциалом, очень сильная. Мощный командный дух плюс феноменальная физическая готовность. Чувствуется дружный коллектив. У них очень хорошие шансы на бронзовую медаль», — заявил Колосков Metaratings.
Напомним, что 26 апреля «Спартак» и ЦСКА встретились на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Победу одержали «армейцы» — 2:1.
После этой игры «Спартак» с 50 очками опустился на четвёртое место, уступив третью строчку ЦСКА с 51 очком. До конца сезона осталось четыре игры. Подопечные Марко Николича встретятся с «Ахматом», «Локомотивом», «Краснодаром» и «Пари НН».