«Зенит» на бумаге должен брать максимальные 12 очков в оставшихся играх. Если ты хочешь стать чемпионом, такие матчи надо выигрывать. У «Краснодара» календарь в разы тяжелее.
Я считаю, что домашний матч против «Рубина» будет ключевым для краснодарцев. Если они победят, они психологически утвердят претензии на чемпионство. Им останется сыграть три матча с правом на одну ошибку, на одно поражение. Конечно, ЦСКА может отнять очки у «Краснодара», но «быки» вполне могут выиграть у армейцев», — отметил Радимов «Матч ТВ».
После 26 туров Краснодар лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 58 очками. Зенит занимает второе место с 54 баллами. До конца сезона осталось четыре игры. Краснодар встретится с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо». Зенит же сыграет с «Пари НН», махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом».
«Краснодар» встретится с «Рубином» 3 мая в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на домашней арене «быков».
Радимов: домашний матч против "Рубина" будет ключевым для "Краснодара"
Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о раскладе сил в чемпионской гонке РПЛ, где продолжается борьба между «Краснодаром» и «Зенитом».
Фото: ФК "Зенит"