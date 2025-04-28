«Верю ли я, что гегемония «Зенита» закончится в этом году? Скорее всего, да. Хотя «Зенит» по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают. Сейчас у команды спад, перестройка. Такое бывает со всеми грандами. Даже у «Манчестер Сити» случаются неудачные сезоны. И сейчас у конкурентов подходящий момент, чтобы забрать титул. Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России», — заявил Божович «СЭ».
Напомним, что «Зенит» уже шесть лет подряд становится чемпионом Российской Премьер-Лиги. Сейчас он делит первое место со «Спартаком» по общему количеству побед в РПЛ — у обеих команд по 10 побед.
После 26 туров «Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 58 очков. «Зенит» расположился на втором месте с 54 очками. До конца сезона осталось четыре тура. «Зениту» предстоит сыграть с «Пари НН», «Динамо» из Махачкалы, «Ростовом» и в последнем туре — с «Ахматом».
Божович — о гегемонии "Зенита": сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России
Бывший наставник нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о позиции «Зенита» в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"