"Со Стасом все в порядке, перелома пальца нет. Это главное. Пока больше нечего добавить", - цитирует агента "РБ Спорт".
"Краснодар" в 26-м туре Российской Премьер-Лиги одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:2. В компенсированное время голкипер "быков" Станислав Агкацев отразил пенальти, который исполнял Гамид Агаларов, и сохранил для своей команды победный счет. После матча Агкацев заявил, что сломал палец во время отражения одиннадцатиметрового удара.
Голкипер "Краснодара" Агкацев избежал перелома пальца
Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"