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Голкипер "Краснодара" Агкацев избежал перелома пальца

Футбольный агент Марат Арчегов, представляющий интересы голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Со Стасом все в порядке, перелома пальца нет. Это главное. Пока больше нечего добавить", - цитирует агента "РБ Спорт".

"Краснодар" в 26-м туре Российской Премьер-Лиги одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:2. В компенсированное время голкипер "быков" Станислав Агкацев отразил пенальти, который исполнял Гамид Агаларов, и сохранил для своей команды победный счет. После матча Агкацев заявил, что сломал палец во время отражения одиннадцатиметрового удара.

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