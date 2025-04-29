"Факел" в Казани провел классный первый тайм, поэтому работа Шалимова налицо. Команда стала по-другому играть, стала атаковать, прессинговать. Оказалось, что "Факел" это может играть, но спастись им уже невозможно", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги воронежский "Факел" на выезде уступил казанскому "Рубину" со счетом 1:2, воронежцы больше тайма играли в меньшинстве после удаления Никиты Моцпана.
После 26-ти сыгранных туров команда Игоря Шалимова занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 15-ю набранными очками и отстает от "Ахмата", занимающего 14-е место, на 8 очков. В 27-м туре чемпионата России воронежцы примут на своем поле московский "Спартак".
Радимов: работа Шалимова налицо, но "Факелу" уже не спастись
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов оценил работу Игоря Шалимова в "Факеле".
Фото: ФК "Факел"