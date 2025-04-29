"Желаю "Спартаку" сегодня пройти дальше в Кубке, это тоже очень важный турнир для команды. Думаю, "Спартак" способен выиграть Кубок России в этом сезоне. Что касается РПЛ, то шансов на победу не так много, но надеюсь, что "Спартак" займет высокое место", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Московский "Спартак" в 26-м туре Российской Премьер-Лиги уступил на своем поле ЦСКА со счетом 1:2. На данный момент красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками и отстают от "Краснодара" на 8 баллов. В 27-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с воронежским "Факелом".
Сегодня, 29-го апреля, команда Деяна Станковича примет на своем поле московское "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка страны. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Каррера: "Спартак" способен выиграть Кубок России в этом сезоне
Итальянский тренер Массимо Каррера считает, что московский "Спартак" может завоевать Кубок России в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"