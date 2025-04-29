"Если бы нам помогали, мы бы уже праздновали чемпионство. Поэтому это абсолютно глупые заявления", - приводит слова Медведева "РИА Новости".
Ранее глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин после матча 26-го тура РПЛ с "Зенитом" заявил, что судейство в большей степени было ориентировано на юбилейную дату петербургского клуба.
После 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 команда Сергея Семака имеет в своём активе 54 очка, которые позволяют на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Отставание действующих чемпионов России от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка за 4 тура до завершения сезона.
В "Зените" отреагировали на заявления о помощи команде со стороны судей
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал заявления о помощи сине-бело-голубым со стороны судей во время матчей.
Фото: ФК "Зенит"