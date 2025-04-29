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Экс-защитник "Спартака" Кутепов покинул клуб Второй лиги "Велес"

Президент московского "Велеса" Евгений Шиленков сообщил о расторжении контракта с центральным защитником Ильёй Кутеповым.
Фото: ФК "Велес"
— Правда ли, что "Велес" и Кутепов расторгли контракт?

— Все так, расторгли контракт по соглашению сторон.

— Чья была инициатива?

— Поговорили и договорились, что расторгаем.

— Расстались без претензий?

— Никаких претензий не было. Илья всегда вел себя абсолютно профессионально и четко.

Илья Кутепов был игроком московского "Велеса" с сентября 2023 года. С тех пор он принял участие в 43 официальных матчах, в которых забил 3 гола и получил 5 жёлтых карточек. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет 300 тысяч евро.

Источник: "Матч ТВ"

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