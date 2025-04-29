"Тренера Аршавина не ждать. В ближайшее время точно нет", - передает ТАСС слова Аршавина.
Напомним, в начале марта бывший игрок сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин завершил обучение и стал обладателем тренерской лицензии УЕФА категории А.
Во время своей карьеры футболиста Аршавин играл за такие клубы, как "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Арсенал" из Лондона, "Кайрат" из Казахстана и "Кубань" из Краснодара. В составе национальной сборной России экс-нападающий провел 75 матчей, в которых записал на свой счет 17 голов.
"В ближайшее время точно нет". Аршавин - о тренерской карьере
Заместитель гендиректора "Зенита" по развитию игроков Андрей Аршавин заявил, что в ближайшее время не планирует работать тренером.
Фото: ФК "Зенит"