"Конечно, тренер может завестись, ты играешь ключевой матч в Кубке России. Судьи распустили футболистов до безобразия. Кукуян для меня не судья вообще. В эпизоде с нарушением Маричаля он не показывает футболисту предупреждение, а потом дает [красную] карточку человеку, который вступается за футбол. Я прошу: не ставьте Кукуяна на "Спартак". РФС и КДК должны встать на сторону футболистов и тренеров", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном обслуживала матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 между "Спартаком" и московским "Динамо". 43-летний судья по ходу этого матча показал две жёлтые карточки игрокам "Спартака" и три жёлтые карточки игрокам "Динамо". Кроме того, во время перерыва арбитр удалил аналитика московского "Спартака" Винченцо Сассо.
"Спартак" благодаря этой победе пробился в финал Пути регионов, который состоится через две недели. Соперником красно-белых станет победитель матча "Локомотив" - "Ростов".
Ловчев: для меня Кукуян не судья вообще, не ставьте его на матчи "Спартака"
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о работе главного арбитра матча "Спартак" - "Динамо" Павла Кукуяна.
Фото: ФК "Динамо" Москва