— Он единственное спросил, почему добавили мало времени к первому тайму.
— Вы ничего не написали в протоколе по этому поводу?
— Написали. Желтая карточка Деяну Станковичу за неспортивное поведение во втором тайме.
Павел Кукуян был главным арбитром матча второго этапа 1/2 финала Кубка России сезона-2024/25 между московскими командами "Спартак" и "Динамо". Встреча, которая прошла 29 апреля на стадионе "Лукойл Арена", закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, в финал Пути регионов пробились подопечные Деяна Станковича, а команда Марцела Лички завершила своё выступление в турнире.
Источник: "РБ Спорт"
Кукуян рассказал, что Станкович сказал ему в перерыве матча "Спартак" - "Динамо"
Главный арбитр матча Кубка России "Спартак" - "Динамо" Павел Кукуян рассказал о перепалке в перерыве игры с наставником красно-белых Деяном Станковичем.
Фото: РПЛ