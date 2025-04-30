Несмотря на появившиеся в прессе сообщения, правый вингер азербайджанской «Зири» Салиф Сума не входит в трансферные планы московского «Спартака». Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», 21-летний футболист не интересует красно-белых, и клуб не планирует усиливаться на этой позиции ближайшим летом.
Вингер Салифу Сума выступает за клуб "Зиря" с августа 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 6 голевых передач, получил 2 желтые и 1 красную карточки. Контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 850 тысяч евро.
Источник: "Спартак" не рассматривает трансфер вингера азербайджанской "Зири" Салифу Сума
Московский клуб не собирается подписывать правого полузащитника «Зири» Салифа Сума.
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