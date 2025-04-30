«Сезон для нас близок к провалу? Учитывая, что мы вряд ли претендуем на какой-то трофей, конечно, это провал. Кубок стал главной целью, когда поняли, что не поборемся за чемпионство? Безусловно. Тяжело сейчас сказать, что у нас не получилось», — заявил Лунев «СЭ».
После поражения от «Спартака» (1:2) в полуфинале Пути регионов Кубка России, бело-голубые лишились последней возможности побороться за трофей.
Лунев представляет московское «Динамо» с лета 2024 года. В текущем сезоне 33-летний голкипер сыграл 16 матчей за свой клуб во всех турнирах. После 26 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков.
Лунев назвал сезон "Динамо" близким к провалу после вылета из Кубка
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев подвёл итоги выступления команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"