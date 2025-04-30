«Я думаю, что здесь гораздо более физическая лига. Нужно было время адаптироваться, но я рад быть здесь. Моя стоимость? Не я устанавливаю ценники, но за меня заплатили большие деньги, и я надеюсь, что оправдаю ожидания. Конечно, для меня это волнительно! Я надеюсь, что покажу, чего стою и оправдаю ожидания», — заявил Гарсия «Советскому спорту».
Ливай Гарсия стал самым дорогим приобретением в истории «Спартака», присоединившись к команде в феврале 2025 года. Он перешёл из греческого АЕКа за 18,7 миллионов евро, что стало рекордным трансферным соглашением. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2028 года.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего форварда составляет 15 миллионов евро. В текущем сезоне в составе греческого клуба Гарсия провёл 22 матча, забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.
После перехода в «Спартак» нападающий из Тринидад и Тобаго провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
Ливай Гарсия: надеюсь оправдать высокие ожидания после перехода в "Спартак"
Форвард «Спартака» Ливай Гарсия поделился впечатлениями от игры в РПЛ и прокомментировал свою трансферную стоимость.
Фото: ФК "Спартак"