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Metaratings: "Спартак" готов отпустить Абену летом 2025 года

«Спартак» планирует расстаться с 30-летним защитником Миенти Абеной в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Metaratings «Спартак» принял решение о расставании с Миенти Абеной летом 2025 года.

В текущем сезоне Абена провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах. В общей сложности он провел 712 минут за красно-белых. 30-летний защитник перешёл в московский клуб летом 2024 года из «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость суринамского футболиста составляет 800 тысяч евро.

«Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, заработав 50 очков.

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