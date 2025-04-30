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Президент "Рубина": Даку интересуются клубы в Испании и в Италии, но он дорого стоит

Президент "Рубина" Марат Сафиуллин рассказал о возможности продажи в ближайшее время албанского нападающего команды Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
"У него действует контракт на весь следующий год. Предложения о покупке есть, но он дорого стоит. Практически все наши игроки в разы выросли в цене по сравнению с тем, за сколько мы их приобретали, в том числе Даку. К нему проявляют интерес клубы и в Испании, и в Италии. Будем отталкиваться от его желаний и наших задач на следующий сезон", - приводит слова Сафиуллина "Бизнес Online".

Центральный нападающий Мирлинд Даку является игроком казанского "Рубина" с июля 2023 года. С тех пор албанский форвард принял участие в 58 официальных матчах, забил 21 гол, отдал 12 голевых передач, получил 15 желтых карточек (две из них стали вторыми в матче).

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 7 миллионов евро.

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