"С "Зенитом" договорились, с Ильей договорились. Если будет все нормально, не появится никаких новых вводных, подпишем полноценный контракт. Он нам интересен", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
Центральный защитник Илья Кирш в июле 2024 года был арендован махачкалинским "Динамо" у петербургского "Зенита" до конца сезона-2024/25. В составе дагестанского клуба он принял участие в 7 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 1 жёлтую и 1 прямую красную карточки.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 300 тысяч евро.
Махачкалинское "Динамо" договорилось с "Зенитом" о переходе защитника Ильи Кирша
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о намерениях клуба в отношении арендованного игрока "Зенита" Ильи Кирша.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала