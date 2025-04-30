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Махачкалинское "Динамо" договорилось с "Зенитом" о переходе защитника Ильи Кирша

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о намерениях клуба в отношении арендованного игрока "Зенита" Ильи Кирша.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"С "Зенитом" договорились, с Ильей договорились. Если будет все нормально, не появится никаких новых вводных, подпишем полноценный контракт. Он нам интересен", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".

Центральный защитник Илья Кирш в июле 2024 года был арендован махачкалинским "Динамо" у петербургского "Зенита" до конца сезона-2024/25. В составе дагестанского клуба он принял участие в 7 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 1 жёлтую и 1 прямую красную карточки.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

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