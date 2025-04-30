"Это прерогатива руководства. Есть люди, которые занимаются клубом долгое время, они встроены во все процессы. Это вопрос не одного часа, и даже не одного дня. Это решение, которое формируется в течение года. Трудно что-либо говорить. Но могу сказать, что сезон для команды неудачный", - цитирует Лещенко "СЭ".
Вчера, 29-го апреля, московское "Динамо" на выезде уступило "Спартаку" (1:2) в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетело из турнира. После 26-ти сыгранных туров бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 47-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
Ранее сообщалось, что Марцел Личка будет отправлен в отставку с поста главного тренера "Динамо", если клуб по итогам сезона не попадает в топ-3 РПЛ или не завоюет Кубок страны. В 27-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Лещенко высказался о возможной отставке Марцела Лички с поста главного тренера "Динамо"
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал работу главного тренера "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"