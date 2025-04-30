"Маркиньос — лидер "Спартака". На протяжении весеннего отрезка бразилец очень прилично выглядит. Это главный футболист в составе "Спартака". Гол в ворота "Динамо" — лучший гол "Спартака" в сезоне. Маркиньос — ведущий игрок красно-белых", - цитирует Ледяхова "РБ Спорт".
Вчера, 29-го апреля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Динамо" со счетом 2:1 в полуфинале Пути регионов Кубка России. Маркиньос отметился забитым мячом в той встрече.
Всего на счету полузащитника в текущем сезоне 32 матча за красно-белых во всех турнирах, 2 забитых мяча и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 4,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Маркиньос выступал за венгерский "Ференцварош".
Ледяхов: Маркиньос - лидер и главный футболист в составе "Спартака"
Бывший российский футболист Игорь Ледяхов прокомментировал игру полузащитника "Спартака" Маркиньоса.
Фото: ФК "Спартак"