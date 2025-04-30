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Дик Адвокат рассказал, почему не приедет на празднование столетия "Зенита"

Бывший тренер "Зенита" Дик Адвокат рассказал, почему не приедет на столетие петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Я не смогу присутствовать на столетии "Зенита" из-за работы со сборной Кюрасао. В это время у нас будут матчи, в том числе на Золотом кубке КОНКАКАФ", - цитирует Адвоката Sport24.

Напомним, что Дик Адвокат был главным тренером петербургского "Зенита" с 2006 по 2009 год, а позже тренировал национальную команду России. Под его руководством петербуржцы становились чемпионами России, а также завоевывали Кубок и Суперкубок УЕФА.

В мае этого года петербургский "Зенит" отметит сто лет со дня основания клуба. На данный момент команда Сергея Семка является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

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