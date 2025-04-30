"Я не смогу присутствовать на столетии "Зенита" из-за работы со сборной Кюрасао. В это время у нас будут матчи, в том числе на Золотом кубке КОНКАКАФ", - цитирует Адвоката Sport24.
Напомним, что Дик Адвокат был главным тренером петербургского "Зенита" с 2006 по 2009 год, а позже тренировал национальную команду России. Под его руководством петербуржцы становились чемпионами России, а также завоевывали Кубок и Суперкубок УЕФА.
В мае этого года петербургский "Зенит" отметит сто лет со дня основания клуба. На данный момент команда Сергея Семка является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Дик Адвокат рассказал, почему не приедет на празднование столетия "Зенита"
Бывший тренер "Зенита" Дик Адвокат рассказал, почему не приедет на столетие петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"