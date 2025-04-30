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Тренер "Ростова" Альба - о матче с "Локомотивом": мы пришли за победой и получили ее

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" в матче Кубка России сезона-2024/25 со счётом 2:0.
Фото: ФК "Ростов"
"Это был очень тяжелый матч. Стоит отметить, что футболисты играли хорошо, "Локомотив" оказывал давление в конце матча. Мы пришли за победой и получили ее. С первых минут команда соперника подключилась к игре, у них были хорошие контратаки, но в какой-то момент нам удалось собраться и довести матч до конца. У меня не было сомнений в своей команде", - приводит слова Альбы "Матч ТВ".

"Ростов" 30 апреля в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 в гостях сыграл против московского "Локомотива" и одержал победу со счётом 2:0. В составе гостей отличились защитник Максим Осипенко (на 28 минуте с пенальти) и нападающий Егор Голенков (на 87 мин.).

Благодаря этому результату южане пробились в финал Пути регионов, где через две недели за право выйти в Суперфинал Кубка России в гостях они сыграют против московского "Спартака".

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