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Созин: во главе "Динамо" или "Локомотива" хотелось бы увидеть российского топ-тренера

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился своим мнением о возможных тренерских перестановках в московских "Динамо" и "Локомотиве".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"После вылета "Локомотива" и "Динамо" на достаточно ранней для топ-клубов стадии пошли разговоры об отставках. Это логично – если ты не выполняешь задачу, то тебя могут уволить. При этом фамилии на смену Галактионову и Личке называются разные. Во главе "Динамо" или "Локомотива" как и в целом топ-клубов РПЛ хотелось бы увидеть российского топ-тренера", - приводит слова Созина "Чемпионат".

Главным тренером московского "Динамо" является чешский специалист Марцел Личка. Он занимает эту должность с июня 2023 года. В текущем сезоне команда под его руководством в 26 матчах Российской Премьер-Лиги с 47-ю очками занимает в таблице пятое место.

Главным тренером московского "Локомотива" является отечественный специалист Михаил Галактионов. Он занимает эту должность с ноября 2022 года. В текущем сезоне команда под его руководством после 26-го тура чемпионата России с 45-ю очками располагается на шестой строчке.

Кроме того, оба клуба прекратили своё участие в Кубке России на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

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