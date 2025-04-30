«Подтверждаю (улыбается)! Он готов ментально и физически. А дальнейшее уже не от нас зависит. Кто ещё потянул бы топ-клубы в «Ростове»? Не хочу кого-то выделять. Могу сказать, что у нас крепкая команда, много игроков, которые могли бы играть в Европе, но всё это зависит от них, от их желания», — отметил Лангович «Советскому спорту».
Осипенко играет за «Ростов» с 2020 года, перейдя из «Тамбова» за 250 тысяч евро. В текущем сезоне он провел 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, где забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Кроме того, на его счету 8 игр в Кубке России, в которых он забил 1 мяч. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 5 миллионов евро.
Лангович: Осипенко готов к "Ювентусу" — и ментально, и физически
Андрей Лангович прокомментировал заявление Николая Писарева, тренера сборной России, который ранее заявил, что защитник «Ростова» Максим Осипенко уже сейчас готов для перехода в туринский «Ювентус».
Фото: ФК "Ростов"