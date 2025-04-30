«Я уже много раз говорил, что мои кумиры — это Криштиану Роналду и Саша Кокорин, я прямо очень внимательно следил за каждой публикацией о них, за каждой фоткой. Просто вот нравились оба — и все. За Криштиану сейчас уже не так слежу, потому что он уехал в «Аль-Наср» заканчивать карьеру, как-то не особо интересно. А Кокора, можно сказать, только начал, так что за его выступлениями продолжаю наблюдать», — заявил Тюкавин «РБ Спорт».
В настоящее время Александр Кокорин выступает за кипрский клуб «Арис». В текущем сезоне он провёл 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 34-летнего нападающего составляет 700 тысяч евро.
Тюкавин: Криштиану Роналду и Кокорин — это мои кумиры
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своих футбольных кумирах.
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