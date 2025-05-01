«Это первое наше поражение после возобновления сезона. «Зенит» играл дома при своих болельщиках. Но еще ничего не закончилось. Дома мы очень сильны. Мы поднимем головы, все возможно перевернуть. Всегда очень сложно говорить о судействе, не люблю об этом говорить. Но иногда на поле есть ощущение, что игроков начинают раздражать свистки. Все болельщики пришли смотреть игру, не должно быть пауз. Если мы останавливаемся, берем паузу, болельщикам это не нравится, сегодня со стороны арбитра было много пауз», — цитирует Мойзеса «Матч ТВ».
30 апреля петербургский «Зенит» на своём поле в рамках первого матча финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с московским ЦСКА и одержал победу со счётом 2:0. Ответная встреча пройдёт через две недели в Москве. По ее итогам определится участник Суперфинала Кубка России.
ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, набрав 51 очко. Следующий матч армейцы проведут 4 мая на выезде против грозненского «Ахмата».
Мойзес — о поражении от "Зенита": дома мы сильны. Все еще можно перевернуть
Защитник ЦСКА Мойзес считает, что поражение в первом матче с «Зенитом» не ставит крест на шансах армейцев выйти в финал Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"