По информации Карпова среди возможных преемников 47-летнего Лички выделяется Сергей Якирович, возглавляющий сейчас турецкий «Кайсериспор». Ранее он успешно работал в загребском «Динамо», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом и обладателем Кубка Хорватии.
В сентябре 2024 года Якирович покинул хорватский клуб после разгромного поражения 2:9 от «Баварии» в Лиге чемпионов — это стало худшим результатом в истории турнира. Уже в январе 2025-го специалист принял «Кайсериспор» и одержал 7 побед в 12 матчах, несмотря на один из самых скромных по стоимости составов в турецкой Суперлиге — 19 миллионов евро.
В настоящее время «Кайсериспор» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 40 очков.
Отметим, что Якирович отдает предпочтение схеме 4-2-3-1 — именно в такой играет и московское «Динамо», что делает боснийского тренера подходящим кандидатом с точки зрения клубной философии.
Карпов: на смену Лички в "Динамо" может прийти тренер из Турции
Одним из главных кандидатов на замену Марцела Лички в «Динамо» называется босниец Сергей Якирович.
Фото: PIXSELL