По информации «Спорт-Экспресса» исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» до завершения текущего сезона станет Ролан Гусев, ранее входивший в тренерский штаб Марцела Лички.
Вместе с Личкой клуб покидают его брат Марио Личка, а также, предположительно, еще один-два специалиста из тренерского штаба. Новый главный тренер будет назначен летом — среди кандидатов рассматриваются как иностранные, так и отечественные специалисты.
Напомним, что сегодня, 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занял пост главного тренера московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.
После 26 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков.
"СЭ": Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера "Динамо" до конца сезона
После ухода Марцела Лички руководство «Динамо» доверило руководство командой до лета Ролану Гусеву.
Фото: ФК "Динамо"