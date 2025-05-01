Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Лига конференций УЕФА

Юргорден
22:00
ЧелсиНе начат
Бетис
22:00
ФиорентинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
21:30
БрентфордНе начат

"СЭ": Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера "Динамо" до конца сезона

После ухода Марцела Лички руководство «Динамо» доверило руководство командой до лета Ролану Гусеву.
Фото: ФК "Динамо"
По информации «Спорт-Экспресса» исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» до завершения текущего сезона станет Ролан Гусев, ранее входивший в тренерский штаб Марцела Лички.

Вместе с Личкой клуб покидают его брат Марио Личка, а также, предположительно, еще один-два специалиста из тренерского штаба. Новый главный тренер будет назначен летом — среди кандидатов рассматриваются как иностранные, так и отечественные специалисты.

Напомним, что сегодня, 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занял пост главного тренера московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.

После 26 туров «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится