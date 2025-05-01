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Мостовой: можно было не увольнять Личку сейчас

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал новость об увольнении главного тренера московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: РИА Новости
- Это странное решение. "Динамо" на чемпионство не претендует и вылетело из Кубка России. Какая разница, кто будет стоять на бровке, когда ничего уже не решается? Можно было и не увольнять Личку сейчас, - сказал Мостовой корреспонденту "Чемпионата".

Марцел Личка тренировал московское "Динамо" с 2023 по 2025 год. Под его руководством бело-голубые становились бронзовым призером РПЛ в сезоне-2023/2024. Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" до конца текущего сезона назначен Ролан Гусев.

На данный момент московский клуб идет на пятом месте в чемпионате с 47 очками. Следующий матч "Динамо" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится 5 мая.

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