Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Лига конференций УЕФА

Юргорден
22:00
ЧелсиНе начат
Бетис
22:00
ФиорентинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
21:30
БрентфордНе начат

Лаксальт может покинуть московское "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт может сменить клуб.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, защитник "Динамо" Диего Лаксальт может в ближайшее время покинуть московский клуб. Сообщается, что руководство бело-голубых не заинтересовано в продолжении сотрудничества с футболистом и готово рассмотреть предложения о его продаже.

Лаксальт перебрался в Россию летом 2021 года, перейдя из "Милана". Действующий контракт 32-летнего уругвайца рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 14 матчах РПЛ и 3 играх Кубка России, провел на поле суммарно 1044 минуты и не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится