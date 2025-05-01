По данным источника, защитник "Динамо" Диего Лаксальт может в ближайшее время покинуть московский клуб. Сообщается, что руководство бело-голубых не заинтересовано в продолжении сотрудничества с футболистом и готово рассмотреть предложения о его продаже.
Лаксальт перебрался в Россию летом 2021 года, перейдя из "Милана". Действующий контракт 32-летнего уругвайца рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 14 матчах РПЛ и 3 играх Кубка России, провел на поле суммарно 1044 минуты и не отметился результативными действиями.
Источник: Legalbet
Лаксальт может покинуть московское "Динамо"
Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт может сменить клуб.
Фото: ФК "Динамо"