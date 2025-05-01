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"Пока информации о сроках нет". В "Факеле" рассказали о восстановлении защитника Дзиова

Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов поделился информацией о состоянии здоровья защитника Максима Дзиова после операции.
Фото: ФК "Факел"
"Пока информации о сроках нет. Максим держится, с ним все хорошо. Дай бог, чтобы его позитивный настрой сказался. Это может помочь восстановиться быстрее", - передает слова Котова "СЭ".

Напомним, центральный защитник Максим Дзиов получил тяжелую травму в матче 26-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:2). Сегодня, 1 мая, 23-летний футболист успешно перенес операцию, которая проводилась в Казани.

В нынешнем сезоне Дзиов принял участие в 23 матчах РПЛ и Кубка России, в которых получил шесть желтых карточек и не отличился результативными действиями.

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