"Был бы готов возглавить "Динамо". Другое дело, что моя лицензия не даёт права быть главным, только помощником", - цитирует Мостового "РИА Новости".
Напомним, в начале марта Александр Мостовой завершил обучение и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет специалисту тренировать команды Первой лиги. На уровне РПЛ эта лицензия дает право входить в тренерский штаб, но не занимать пост главного тренера.
Вчера, 1 мая, Марцел Личка покинул должность наставника московского "Динамо". Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
Мостовой рассказал, почему не сможет возглавить московское "Динамо"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не может стать главным тренером "Динамо".
Фото: "Чемпионат"