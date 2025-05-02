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Форвард "Ростова" Мохеби заявил, что не знает, останется ли в клубе на следующий сезон

Вингер "Ростова" Мохаммад Мохеби ответил на вопрос о своем будущем в российском клубе.
Фото: ФК "Ростов"
- Много слухов о моем будущем, в особенности про Францию? Это неправда. Останусь ли в "Ростове" на следующий сезон? На самом деле я не знаю. У меня небольшая травма. Я сконцентрирован на том, чтобы как можно быстрее вернуться на поле.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий "Ростова" Мохаммад Мохеби может стать игроком одного из французских клубов.

Мохеби играет за "Ростов" с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение 26-летнего иранца с клубом рассчитано до июня 2026 года. В этом сезоне вингер принял участие в 19 матчах за ростовчан в РПЛ и Кубке России, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

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