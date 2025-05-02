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Мостовой: Дзюба в нашем чемпионате еще спокойно может играть года три

Бывший российский футболист Александр Мостовой ответил на вопрос, надо ли форварду Артему Дзюбе продлевать контракт с "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба в нашем чемпионате еще спокойно может играть года три, что подтверждает его игра в "Акроне". Зря его списал "Локомотив", подумали, что уже конец карьеры", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Артем Дзюба перешел в "Акрон" в сентябре 2024 года на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона. Прошлым летом у игрока завершился контракт с московским "Локомотивом", который не был продлен. В составе тольяттинской команды 36-летний форвард принял участие в 18 матчах российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 8+5 по системе гол плюс пас. Также в активе нападающего один забитый мяч в двух играх Кубка России-2024/25. В августе Дзюбе исполнится 37 лет.

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