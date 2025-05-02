- Контракт с "Зенитом" заканчивается. Естественно, "Зениту" Леша не нужен, поэтому сейчас будем смотреть. Мы уже работаем в этом направлении, есть предметные предложения по Алексею. Ждем окончания сезона, а потом определимся.
31-летний вингер Алексей Сутормин выступает за "Ростов" на правах аренды до конца текущего сезона. Права на игрока принадлежат петербургскому "Зениту", контракт с которым истекает в июне этого года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах РПЛ и отметился одной голевой передачей. Также на его счету два забитых мяча в 7 играх Кубка России.
Источник: Sport24
Агент: "Зениту" Сутормин не нужен. Уже есть предметные предложения
Агент Александр Клюев, представляющий вингера "Ростова" Алексея Сутормина, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"