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Агент: "Зениту" Сутормин не нужен. Уже есть предметные предложения

Агент Александр Клюев, представляющий вингера "Ростова" Алексея Сутормина, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
- Контракт с "Зенитом" заканчивается. Естественно, "Зениту" Леша не нужен, поэтому сейчас будем смотреть. Мы уже работаем в этом направлении, есть предметные предложения по Алексею. Ждем окончания сезона, а потом определимся.

31-летний вингер Алексей Сутормин выступает за "Ростов" на правах аренды до конца текущего сезона. Права на игрока принадлежат петербургскому "Зениту", контракт с которым истекает в июне этого года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах РПЛ и отметился одной голевой передачей. Также на его счету два забитых мяча в 7 играх Кубка России.

Источник: Sport24

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