Ледяхов объяснил, почему потеря очков с "Факелом" станет критической для "Спартака"

"Спартаку" нельзя уступать. Потеря очков в матче с "Факелом" будет критической. Остаётся мало туров. Команде надо уделить внимание двум турнирам. Надо стараться выиграть Кубок, но и в чемпионате есть шансы. Надо играть и ни о чём не думать", — сказал Ледяхов "Чемпионату".
"Спартак" занимает четвертое место в Российской Премьер-Лиге, отставая на восемь очков от лидирующего "Краснодара". В Кубке России красно-белые вышли в финал в Пути регионов, где сыграют с "Ростовом" за выход в Суперфинал турнира.