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Кузьмичев: Галицкий заслужил чемпионство "Краснодара"

Бывший функционер "Локомотива" Владимир Кузьмичев считает, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заслужил чемпионство клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
"Считаю, что Галицкий как никто другой заслужил это — сколько собственных вложений он делает в команду... По-человечески он, клуб и город заслужили, чтобы "Краснодар" выиграл золото в этом сезоне", - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".

"Краснодар" лидирует в чемпионате с 58 очками после 26 туров. Краснодарцы опережают на четыре очка ближайшего преследователя в лице питерского "Зенита". Командам осталось провести до конца сезона по четыре матча.

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