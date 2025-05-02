"Считаю, что Галицкий как никто другой заслужил это — сколько собственных вложений он делает в команду... По-человечески он, клуб и город заслужили, чтобы "Краснодар" выиграл золото в этом сезоне", - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".
"Краснодар" лидирует в чемпионате с 58 очками после 26 туров. Краснодарцы опережают на четыре очка ближайшего преследователя в лице питерского "Зенита". Командам осталось провести до конца сезона по четыре матча.
Кузьмичев: Галицкий заслужил чемпионство "Краснодара"
Бывший функционер "Локомотива" Владимир Кузьмичев считает, что владелец "Краснодара" Сергей Галицкий заслужил чемпионство клуба.
Фото: ФК "Краснодар"