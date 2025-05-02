- Никто не собирается игрока отпускать бесплатно, у него контракт еще будет действовать два года. Мы договорились, что если будет заинтересованность со стороны клубов РПЛ, то "Локомотив" обязательно их выслушает. Ориентируемся на конец сезона. Это не озвучивало руководство клуба, но мне кажется, что есть вероятность смены главного тренера. Мы не знаем нового специалиста. Вполне вероятно, что те качества, которые есть у Тимура, будут нужны гипотетически новому специалисту.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что существует вероятность перехода нападающего Тимура Сулейманова из "Локомотива" в "Пари НН". Отмечалось, что это может произойти в том случае, если нижегородский клуб сохранит по итогам текущего сезона место в РПЛ.
Напомним, ранее Сулейманов выражал недовольство своим игровым временем в "Локомотиве". В свою очередь, агент игрока Александр Кузьмичев заявлял, что после завершения сезона они будут обсуждать с руководством "железнодорожников" возможность перехода футболиста в другой клуб.
В нынешнем сезоне 25-летний центрфорвард принял участие в 36 матчах чемпионата и Кубка России, провел на поле 1260 минут и отметился 7 забитыми голами, а также отдал два ассиста.
Источник: "Матч ТВ"
Агент: качества, которые есть у Сулейманова, могут быть нужны гипотетически новому тренеру "Локомотива"
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий форварда "Локомотива" Тимура Сулейманова, рассказал, может ли игрок покинуть клуб по окончании сезона.
Фото: ФК "Локомотив"