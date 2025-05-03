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Дзюба — после победы над "Динамо": глобально я выполнил все, что хотел

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
«Приятно, что решил все поставленные перед собой задачи. Но самое главное, что мы победили, ведь эта игра была очень важна с турнирной точки зрения. После победы над «Динамо» на 99% обеспечили себе место в премьер?лиге на следующий сезон. Теперь можем спокойно играть и получать удовольствие без всякой нервотрепки. И я глобально выполнил все, что хотел», — заявил Дзюба «Матч ТВ».

Дзюба отличился на 74-й минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 с махачкалинским "Динамо". В итоге встреча завершилась победой тольяттинского клуба со счётом 1:0.

Всего в текущем сезоне он провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отличился десятью голами и пятью результативными передачами.

Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 36-летнего нападающего составляет 1,8 миллиона евро.

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