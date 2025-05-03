«Причина в том, что лидеры выходят из оптимальной формы. Это Вендел, Дуглас Сантос, Барриос. Поддерживать такой уровень сложно, нужна сумасшедшая мотивация. Пока у Семака получается её находить.
В России так ещё никто не делал, никто не выигрывал семь чемпионств подряд. Когда была гегемония «Спартака» при Романцеве, такой конкуренции не было. А тут каждый год кто-то пытается забрать чемпионство у «Зенита». Да, есть хорошие возможности и иностранцы. Но вы помните и Манчини, и Луческу, которые с ещё более сильными игроками не могли взять чемпионство. Большое уважение Сергею Богдановичу», — заявил Рязанцев «Чемпионату».
Последние шесть сезонов чемпионом Российской Премьер-Лиги становится «Зенит» из Санкт-Петербурга. В прошлом году сине-бело-голубые смогли выиграть золотые медали только в последнем туре, обыграв «Ростов» со счётом 2:1.
«Зенит» и «Спартак» — единственные клубы, которые выигрывали РПЛ 10 раз. Если в этом году кто-то из них станет чемпионом, то он будет единоличным лидером по количеству чемпионств в РПЛ.
После 26 туров Краснодар лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 58 очками. Зенит занимает второе место с 54 баллами. До конца сезона осталось четыре игры.
Рязанцев: у "Спартака" Романцева не было такой конкуренции, с какой сталкивается нынешний "Зенит"
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев высказался о трудностях, с которыми сталкивается петербуржская команда в борьбе за чемпионство в последние годы.
Фото: ФК "Зенит"