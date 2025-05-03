- Увольнение Лички — это решение руководства "Динамо". Нужно принять как должное. Со стороны в команде чувствовалась нервозность, был подогрев всей этой истории перед началом весенней части. Теперь жду в клубе хорошего специалиста на смену Марцелу Личке, - сказал Александр корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, 1 мая стало известно об отставке Марцела Лички с поста главного тренера московского "Динамо". Чешский специалист руководил командой с 2023 года. В сезоне 2023/2024 бело-голубые стали бронзовым призером РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера до конца текущего сезона назначен Ролан Гусев.
На данный момент "Динамо" занимает пятую строчку в чемпионате, имея в своем активе 47 очков в 26 матчах. 5 мая московская команда встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Рязанцев: увольнение Лички нужно принять как должное
Экс-футболист "Рубина" Александр Рязанцев поделился мнением об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера московского "Динамо".
Фото: РИА Новости