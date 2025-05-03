- Москва — потрясающий, невероятно красивый город. Я очень ее люблю, по возможности стараюсь приезжать. Для меня это любимое место за пределами Италии. Всем своим друзьям говорю, что в Москве очень красиво и нет никаких опасностей, - сказал Каррера Sport24.
Напомним, Массимо Каррера тренировал московский "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста в сезоне-2016/2017 красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России. Последним местом работы Карреры был итальянский клуб из Серии С "Асколи".
Каррера: я очень люблю Москву, по возможности стараюсь приезжать
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями о столице России.
Фото: "Чемпионат"