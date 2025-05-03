"Эта ничья закономерна. Первые 20 минут соперник все контролировал, а дальше мы начали играть лучше. До красной карточки игра была примерно равной, а это удаление помогло нам. Мы начали атаковать, смогли забить гол. Мы наносили удары, но реализация — наша проблема. Ребята старались, они хотели взять эту победу", - приводит слова Слишковича "Матч ТВ".
"Оренбург" 3 мая в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в гостях провёл встречу с московским "Локомотивом". Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Благодаря этому результату команда Владимира Слишковича набрала 18 очков, которые на данный момент позволяют занимать в турнирной таблице предпоследнее, пятнадцатое место. В следующем туре "Оренбург" 10 мая на своём поле сыграет против подмосковных "Химок". Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Тренер "Оренбурга" Слишкович: ничья с "Локомотивом" закономерна
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Оренбург"