Сперцян побил уникальный рекорд РПЛ, забив десятый гол в сезоне

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян установил рекорд РПЛ по голам центральных полузащитников за один сезон.

Фото: ФК "Краснодар"

Гол в ворота "Рубина" (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги стал для игрока десятым в текущем чемпионате. Армянский полузащитник "быков" третий раз подряд достиг отметки в десять голов. По данным Opta Sports, этот показатель является рекордным в XXI веке.



В нынешнем сезоне Сперцян забил 10 голов в 25 матчах чемпионата. В прошлом году в активе капитана "Краснодара" было 10 мячей, в позапрошлом - 11.